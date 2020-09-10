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Путепровод в районе Монтажного торжественно введен в эксплуатацию после капремонта

19:11 | 10.09.2020 | Общество

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Пенза, 10 сентября 2020. PenzaNews. Торжественное мероприятие по случаю ввода в эксплуатацию капитально отремонтированного путепровода в районе поселка Монтажный, благодаря которому движение автотранспорта из Заречного Пензенской области в направлении федеральной трассы М5 «Урал» осуществляется над железной дорогой, связывающей Москву и Самару, состоялось в четверг, 10 сентября.

Путепровод в районе Монтажного торжественно введен в эксплуатацию после капремонта

Фото: Pnzreg.ru

В числе официальных лиц в церемонии принял участие заместитель директора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства министерства транспорта России Дмитрий Лаптев.

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По информации пресс-службы правительства Пензенской области, капитальный ремонт объекта, включенного в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»), выполнен в запланированные сроки.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 4 октября 2019 года муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Заречного Пензенской области» заключило с ООО «Мостовик» контракт на капремонт путепровода в районе Монтажного.

Согласно данным портала госзакупок, его цена изначально составляла около 121,2 млн. рублей. Затем она несколько раз корректировалась. Согласно дополнительному соглашению №7 от 19 августа 2020 года, цена контракта — 120 млн. 817 тыс. 689 рублей.

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