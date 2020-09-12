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Впервые выпущен детский путеводитель по Пензенской области

10:05 | 12.09.2020 | Общество

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Пенза, 12 сентября 2020. PenzaNews. Путеводитель для детей младшего и среднего школьного возраста 7–15 лет впервые создан в Пензенской области.

Впервые выпущен детский путеводитель по Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Его автором-составителем стал краевед Владимир Первушкин, главным редактором — заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

В издании использованы рисунки художника Рашида Янова, над дизайном работала Екатерина Федотова.

Тираж — 3 тыс. 280 экземпляров.

По словам Олега Ягова, данный путеводитель является третьим, выпущенным в регионе за последнее время: осенью 2017 года вышел в свет посвященный Пензе, в феврале 2019-го — Пензенской области.

«Это самый сложный проект был», — сказал он в ходе презентации, состоявшейся в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого в минувшую пятницу, 11 сентября.

Олег Ягов отметил, что для взрослых собирать материал «всегда легче».

«В следующем году мы обязательно придумаем что-то новое и интересное», — добавил он.

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