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В Пензе аукцион на право аренды объекта культурного наследия признан несостоявшимся

13:11 | 21.09.2020 | Общество

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Пенза, 21 сентября 2020. PenzaNews. Аукцион на право заключения договора аренды объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой (деревянный)», который по документам располагается в Пензе на улице Куйбышева, 24, но в действительности по этому адресу отсутствует, признан несостоявшимся. Об этом говорится в протоколе аукционной комиссии управления муниципального имущества города, который подписан заместителем начальника УМИ Мариной Литвиновой.

В Пензе аукцион на право аренды объекта культурного наследия признан несостоявшимся. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Решение комиссии: признать аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием заявок», — говорится в документе.

В нем уточняется, что на заседании комиссии присутствовали пять человек: председатель комиссии Марина Литвинова, секретарь Татьяна Изгагина, члены Людмила Жеребятева, Дарья Милюн и Елена Семячкина.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 26 августа 2020 года УМИ Пензы объявило аукцион на право заключения договора аренды недвижимого муниципального имущества — объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой (деревянный)» на льготных условиях: на 49 лет за 1 рубль в год.

Целевое назначение здания — для ведения предпринимательской деятельности.

Комментируя отсутствие деревянного дома по указанному в документации адресу, начальник управления муниципального имущества Пензы Ирина Кочеткова пояснила, что он находится на ответственном хранении, при этом где именно, она сказать затруднилась. По ее словам, в соответствии с приказом Минкультуры России о перемещении объекта, в будущем деревянный дом будет располагаться по новому адресу: улица Куйбышева, 19.

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