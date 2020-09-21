В Пензе аукцион на право аренды объекта культурного наследия признан несостоявшимся Общество

Пенза, 21 сентября 2020. PenzaNews. Аукцион на право заключения договора аренды объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой (деревянный)», который по документам располагается в Пензе на улице Куйбышева, 24, но в действительности по этому адресу отсутствует, признан несостоявшимся. Об этом говорится в протоколе аукционной комиссии управления муниципального имущества города, который подписан заместителем начальника УМИ Мариной Литвиновой.

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«Решение комиссии: признать аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием заявок», — говорится в документе.

В нем уточняется, что на заседании комиссии присутствовали пять человек: председатель комиссии Марина Литвинова, секретарь Татьяна Изгагина, члены Людмила Жеребятева, Дарья Милюн и Елена Семячкина.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 26 августа 2020 года УМИ Пензы объявило аукцион на право заключения договора аренды недвижимого муниципального имущества — объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой (деревянный)» на льготных условиях: на 49 лет за 1 рубль в год.

Целевое назначение здания — для ведения предпринимательской деятельности.

Комментируя отсутствие деревянного дома по указанному в документации адресу, начальник управления муниципального имущества Пензы Ирина Кочеткова пояснила, что он находится на ответственном хранении, при этом где именно, она сказать затруднилась. По ее словам, в соответствии с приказом Минкультуры России о перемещении объекта, в будущем деревянный дом будет располагаться по новому адресу: улица Куйбышева, 19.