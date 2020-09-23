Пензенцам с детьми до 16 лет напомнили об истекающем сроке подачи заявлений на выплаты Общество

Пенза, 23 сентября 2020. PenzaNews. Ровно неделя осталась у семей с детьми в возрасте до 16 лет для подачи заявлений на получение выплат в размере 5 тыс. и 10 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой отделения Пенсионного фонда России по Пензенской области.

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«30 сентября 2020 года — последний день подачи заявлений на дополнительные материальные выплаты на детей, которые были введены в качестве мер государственной поддержки в период распространения коронавирусной инфекции. Этот срок касается ежемесячной выплаты на детей до 3 лет — по 5 тыс. рублей за апрель, май, июнь; единовременной выплаты на детей 3–16 лет — 10 тыс. рублей в июне», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что ежемесячная выплата на детей до 3 лет полагается, если они рождены в период с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года включительно; единовременная на детей 3–16 лет — с 11 мая 2004 года по 30 сентября 2017-го; дополнительная на детей до 16 лет — с 11 мая 2004 года по 30 апреля 2020 года, причем она выплачивается без заявления на основании положительных решений по выплатам в 5 тыс. и 10 тыс. рублей.

В сообщении поясняется, что семьи, пока не получившие выплаты, могут в оставшееся время подать заявление через портал госуслуг, в МФУ или клиентских службах ПФР по предварительной записи.