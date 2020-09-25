В Пензе на аукцион на троллейбусные перевозки в октябре подана одна заявка Общество

Пенза, 25 сентября 2020. PenzaNews. Одна заявка подана на электронный аукцион по определению подрядчика, с которым управление транспорта и связи Пензы заключит муниципальный контракт на выполнение в октябре 2020 года работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам. Об этом сообщил и.о. главы администрации города Виталий Макаров.

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«На октябрь был объявлен аукцион. Одна заявка есть. Сегодня в 9.00 завершен прием заявок», — сказал он в ходе 15-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 25 сентября.

Виталий Макаров добавил, что итоги планируется подвести на следующей неделе.

По его словам, аукцион на ноябрь будет объявлен после доведения лимитов бюджетных средств до управления транспорта и связи.

Комментируя перспективы работы троллейбусов в декабре, и.о. мэра пояснил, что выделение необходимых денежных средств будет зависеть от возможностей бюджета.

«Будем искать», — заверил он.