EN
19:42:14 Четверг, 1 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Начат монтаж пролетного строения Бакунинского моста в Пензе

13:15 | 01.10.2020 | Общество

Печать

Пенза, 1 октября 2020. PenzaNews. Рабочие подрядной организации приступили к монтажу пролетного строения Бакунинского моста в Пензе. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов, комментируя ход работ на объекте.

Начат монтаж пролетного строения Бакунинского моста в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подрядная организация выполняет монтаж и сварку блоков пролетного строения, их покраску», — сказал он.

Фоторепортаж

Реконструкция Бакунинского моста в Пензе

По информации пресс-службы мэрии, пока на левом берегу осуществляется устройство лестничных сходов и временных опор для монтажа металлического пролетного строения, на правом продолжаются работы по сооружению секции подпорной стенки. Реконструкция идет по графику.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Бакунинский мост в Пензе был закрыт на реконструкцию 19 сентября 2019 года.

Контракт на выполнение работ заключен с ООО «Автодорога». Его цена превышает 900 млн. рублей. Дата завершения работ — 1 сентября 2021 года.

Реконструкция объекта ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

Новости партнеров
Читайте также
В эко-квартале «Запрудный» завершено строительство школы Восстановлен прижизненный облик человека, останки которого нашли под Пензой
В Пензе пожилые осужденные и ветераны уголовно-исполнительной системы сыграли в шахматы В Пензе пресечена деятельность подпольного казино
Умная колонка «Капсула» с Марусей появилась в пензенских офисах «Ростелекома» Пенсионерка из Пензы взяла в банке кредит и перевела мошенникам 265 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама