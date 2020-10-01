Начат монтаж пролетного строения Бакунинского моста в Пензе Общество

Пенза, 1 октября 2020. PenzaNews. Рабочие подрядной организации приступили к монтажу пролетного строения Бакунинского моста в Пензе. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов, комментируя ход работ на объекте.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подрядная организация выполняет монтаж и сварку блоков пролетного строения, их покраску», — сказал он.

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Реконструкция Бакунинского моста в Пензе

По информации пресс-службы мэрии, пока на левом берегу осуществляется устройство лестничных сходов и временных опор для монтажа металлического пролетного строения, на правом продолжаются работы по сооружению секции подпорной стенки. Реконструкция идет по графику.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Бакунинский мост в Пензе был закрыт на реконструкцию 19 сентября 2019 года.

Контракт на выполнение работ заключен с ООО «Автодорога». Его цена превышает 900 млн. рублей. Дата завершения работ — 1 сентября 2021 года.



Реконструкция объекта ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).