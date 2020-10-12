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После пожара на полигоне ТБО в Пензе возбудили административное дело

09:35 | 12.10.2020 | Общество

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Пенза, 12 октября 2020. PenzaNews. Дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», возбуждено по результатам проверки, проведенной в связи с возгоранием мусора на полигоне ТБО на улице Осенней в Пензе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры Пензенской области в понедельник, 12 октября.

После пожара на полигоне ТБО в Пензе возбудили административное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что собственником земельного участка ООО «Спецтранс» в нарушение требований федеральных законов «Об отходах производства и потребления» и «Об охране атмосферного воздуха» допущено возгорание отходов производства и потребления. Об аварии, связанной с обращением с отходами, уполномоченные органы незамедлительно проинформированы не были», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что дело об административном правонарушении возбуждено в отношении виновного лица компании «Спецтранс», руководителю организации внесено представление.

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», — добавляется в тексте.

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