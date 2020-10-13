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В магазинах Пензы усилен контроль за соблюдением мер профилактики коронавируса

12:55 | 13.10.2020 | Общество

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Пенза, 13 октября 2020. PenzaNews. Контроль за соблюдением мер профилактики коронавируса усилен в магазинах Пензы. Об этом сообщила начальник управления содействия развитию малого и среднего бизнеса администрации города Ольга Жовтяк.

В магазинах Пензы усилен контроль за соблюдением мер профилактики коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С руководителями бизнеса провели переговоры, рекомендации разослали. Ежедневно проводим рейды с участием специалистов городской и районных администраций, управления по делам ГО и ЧС Пензы, полиции, управления Роспотребнадзора по Пензенской области», — сказала она в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 13 октября.

Ольга Жовтяк отметила, что за последние дни нарушений не выявлено.

«Персонал торговых объектов, которые мы посетили, относится с пониманием и выполняет все необходимые меры», — цитирует начальника управления пресс-служба администрации Пензы.

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