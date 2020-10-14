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Александр Чивокин возглавил нижнеломовский межрайонный следственный отдел СУ СКР

09:15 | 14.10.2020 | Общество

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Пенза, 14 октября 2020. PenzaNews. Полковник юстиции Александр Чивокин возглавил нижнеломовский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Пензенской области.

Александр Чивокин возглавил нижнеломовский межрайонный следственный отдел СУ СКР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующий приказ Следственного комитета России подписан 5 октября.

Николай Чивокин начал службу в 1994 году в должности специалиста первой категории отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Пензенской области.

В 1997 году стал ведущим специалистом отдела криминалистки следственного управления прокуратуры области.

С 2001 года работал в должностях следователя пензенской транспортной прокуратуры, старшего следователя прокуратуры Октябрьского района Пензы, старшего следователя и следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления прокуратуры региона, заместителем прокурора Октябрьского района Пензы.

В 2007 году был назначен на должность прокурора-криминалиста отдела криминалистики следственного управления СК при прокуратуре РФ по Пензенской области.

С 2011 года — следователь-криминалист, старший следователь-криминалист отдела криминалистки следственного управления СКР по Пензенской области.

В 2012 году стал заместителем руководителя отдела криминалистики регионального следственного управления СКР, в 2016 — старшим помощником руководителя управления по вопросам собственной безопасности.

С 2017 года состоял в должностях следователя и старшего следователя следственного отдела по Ленинскому району Пензы, каменского межрайонного следственного отдела, следователя-криминалиста нижнеломовского межрайонного следственного отдела и следователя-криминалиста отдела криминалистики СУ СКР.

Награжден медалью «За безупречную службу» I степени, знаком отличия «За службу закону».

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