Александр Чивокин возглавил нижнеломовский межрайонный следственный отдел СУ СКР Общество

Пенза, 14 октября 2020. PenzaNews. Полковник юстиции Александр Чивокин возглавил нижнеломовский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующий приказ Следственного комитета России подписан 5 октября.

Николай Чивокин начал службу в 1994 году в должности специалиста первой категории отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Пензенской области.

В 1997 году стал ведущим специалистом отдела криминалистки следственного управления прокуратуры области.

С 2001 года работал в должностях следователя пензенской транспортной прокуратуры, старшего следователя прокуратуры Октябрьского района Пензы, старшего следователя и следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления прокуратуры региона, заместителем прокурора Октябрьского района Пензы.

В 2007 году был назначен на должность прокурора-криминалиста отдела криминалистики следственного управления СК при прокуратуре РФ по Пензенской области.

С 2011 года — следователь-криминалист, старший следователь-криминалист отдела криминалистки следственного управления СКР по Пензенской области.

В 2012 году стал заместителем руководителя отдела криминалистики регионального следственного управления СКР, в 2016 — старшим помощником руководителя управления по вопросам собственной безопасности.

С 2017 года состоял в должностях следователя и старшего следователя следственного отдела по Ленинскому району Пензы, каменского межрайонного следственного отдела, следователя-криминалиста нижнеломовского межрайонного следственного отдела и следователя-криминалиста отдела криминалистики СУ СКР.

Награжден медалью «За безупречную службу» I степени, знаком отличия «За службу закону».