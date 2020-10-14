В Пензенской области продлен запрет на посещение лесов Общество

Пенза, 14 октября 2020. PenzaNews. Действие запрета на посещение лесов продлено в Пензенской области на период по 18 октября в связи с нарастанием природной пожарной опасности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

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«В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории Пензенской области, с 13 по 18 октября 2020 года приказом Минлесхоза введено ограничение пребывания граждан и въезда транспортных средств», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в эти дни запрещено пребывание в лесах людей, за исключением тех лиц, чья трудовая деятельность связана с этим, также не допускается проведение культурно-массовых мероприятий.

«Сотрудники регионального Минлесхоза и лесничеств усилят патрулирование на землях лесного фонда в части выявления и пресечения нарушений законодательства», — отметили в министерстве.