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В Пензе оштрафована женщина, не сдавшая тест на коронавирус после возвращения из Турции

10:32 | 14.10.2020 | Общество

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Пенза, 14 октября 2020. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы назначил штраф в размере 15 тыс. рублей женщине, которая 6 сентября 2020 года вернулась из Турции и не прошла в течение трех календарных дней исследование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензе оштрафована женщина, не сдавшая тест на коронавирус после возвращения из Турции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По состоянию на 10 сентября результаты лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР отсутствовали», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что тем самым гражданка совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

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