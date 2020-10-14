В Пензе оштрафована женщина, не сдавшая тест на коронавирус после возвращения из Турции Общество

Пенза, 14 октября 2020. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы назначил штраф в размере 15 тыс. рублей женщине, которая 6 сентября 2020 года вернулась из Турции и не прошла в течение трех календарных дней исследование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора.

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«По состоянию на 10 сентября результаты лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР отсутствовали», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что тем самым гражданка совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».