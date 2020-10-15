С владельцами недвижимости обсудили планы по благоустройству верхней части улицы Московской Общество

Пенза, 15 октября 2020. PenzaNews. Чиновники администрации Пензы проинформировали владельцев коммерческой недвижимости о планах по благоустройству верхней части улицы Московской — на участке от улицы Кураева до улицы Карла Маркса.

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Представители мэрии сообщили, что данный объект включен в программу формирования современной городской среды.

В 2021 году там намечено организовать пешеходную прогулочную зону — провести работы по мощению улицы гранитной плиткой, установить новые световые опоры, посадить дополнительные зеленые насаждения и разместить малые архитектурные формы.

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Предполагается, что предварять благоустройство территории будет реконструкция инженерных коммуникаций.

Сотрудники городской администрации представили проект, который предусматривает ограничение проезда и парковки транспорта.

В ходе встречи были рассмотрены предложения представителей бизнес-сферы, касающиеся организации доступа спецтехники, обеспечения доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, возможности доставки и выгрузки товаров, обустройства парковки на иных участках.

Стороны договорились взаимодействовать на всех этапах благоустройства для оперативного решения возникающих вопросов, сообщает пресс-служба администрации Пензы.