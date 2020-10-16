В центре Пензы проведут дезинфекцию Общество

Пенза, 16 октября 2020. PenzaNews. Очередная дезинфекция должна быть проведена на улице Московской, на площадях Ленина и Фонтанной в Пензе в ближайшее время. Такую задачу поставил глава городской администрации Андрей Лузгин.

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Кроме того, в ходе совещания по вопросам профилактики коронавируса, состоявшегося в минувший четверг, 15 октября, он дал ряд поручений, касающихся информирования пассажиров общественного транспорта о необходимости использования средств индивидуальной защиты.

В свою очередь и.о. начальника управления транспорта и связи Пензы Михаил Глушков прокомментировал данные о пассажиропотоке.

«Несмотря на то, что пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился, сокращать количество единиц транспорта на линии перевозчики не будут», — цитирует чиновника пресс-служба мэрии.