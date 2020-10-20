Татьяна Сумская стала заместителем председателя Арбитражного суда Пензенской области Общество

Пенза, 20 октября 2020. PenzaNews. Татьяна Сумская назначена заместителем председателя Арбитражного суда Пензенской области на 6-летний срок полномочий.

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Соответствующий указ №627 президент России Владимир Путин подписал 15 октября.

Сумская Татьяна Владимировна родилась 29 августа 1966 года.

В 1991 году окончила Саратовский ордена «Знак Почета» юридический институт имени Д.И. Курского по специальности «Правоведение».

Указом президента России №1259 от 25 октября 2002 года была назначена на должность судьи Арбитражного суда Пензенской области.

В 2016 году ей было присвоено звание «Почетный работник судебной системы».

Имеет первый квалификационный класс судьи.

Является членом экзаменационной комиссии Пензенской области по приему квалификационного экзамена на должность судьи.