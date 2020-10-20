EN
04:11:47 Среда, 21 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Татьяна Сумская стала заместителем председателя Арбитражного суда Пензенской области

09:35 | 20.10.2020 | Общество

Печать

Пенза, 20 октября 2020. PenzaNews. Татьяна Сумская назначена заместителем председателя Арбитражного суда Пензенской области на 6-летний срок полномочий.

Татьяна Сумская стала заместителем председателя Арбитражного суда Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующий указ №627 президент России Владимир Путин подписал 15 октября.

Сумская Татьяна Владимировна родилась 29 августа 1966 года.

В 1991 году окончила Саратовский ордена «Знак Почета» юридический институт имени Д.И. Курского по специальности «Правоведение».

Указом президента России №1259 от 25 октября 2002 года была назначена на должность судьи Арбитражного суда Пензенской области.

В 2016 году ей было присвоено звание «Почетный работник судебной системы».

Имеет первый квалификационный класс судьи.

Является членом экзаменационной комиссии Пензенской области по приему квалификационного экзамена на должность судьи.

Новости партнеров
Читайте также
В связи с пандемией очень остро встала проблема дефицита медицинских кадров — Белозерцев В Пензенской области увеличат число проводимых тестов на коронавирус
В Пензенской области за сутки выписаны 86 пациентов, перенесших коронавирус В Пензенскую область поступило более 14 тыс. доз вакцины от пневмококковой инфекции
В Кузнецк поступило 22,5 тыс. доз вакцины против гриппа для взрослых Украденная в Тамалинском районе иномарка обнаружена в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама