Кузнецк получит 1 млн. рублей на организацию работы по обращению с бездомными животными Общество

Кузнецк, 22 октября 2020. PenzaNews. Субвенция из бюджета Пензенской области в размере 1 млн. 82,4 тыс. рублей будет выделена Кузнецку в 2021 году на реализацию отдельных государственных полномочий по организации мероприятий, связанных с осуществлением деятельности по обращению с животными без владельцев.

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Как сообщает пресс-служба администрации города, это в два раза превышает уровень финансирования в 2020 году, когда на эти же цели Кузнецк получил 541,5 тыс. рублей.

Согласно документу, решение о распределении бюджетных ассигнований принято с учетом фактически складывающейся потребности в объемах финансового обеспечения по каждому муниципальному образованию Пензенской области. Для Кузнецка на будущий год предусмотрена максимальная сумма.

Пенза получит 247,6 тыс. рублей, в то время как на 2020 год было заложено 814,7 тыс. рублей.

Для Заречного объем финансирования сохранен в прежнем объеме — 190,2 тыс. рублей.