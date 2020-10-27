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На выплаты обманутым пензенским дольщикам, снимающим жилье, направлено 2,6 млн. рублей

16:09 | 27.10.2020 | Общество

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Пенза, 27 октября 2020. PenzaNews. 2 млн. 614,8 тыс. рублей направлено в Пензенской области на ежемесячные выплаты отдельным категориям обманутых дольщиков, которые вынуждены снимать жилье, за период с момента введения данной меры поддержки летом 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе региональном министерства труда, социальной защиты и демографии.

На выплаты обманутым пензенским дольщикам, снимающим жилье, направлено 2,6 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с введением многоквартирных домов в эксплуатацию и исполнением застройщиками обязательств по договорам участия в долевом строительстве [...] количество семей, имеющих право на выплату, сокращается», — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что если сначала ежемесячную выплату получали 20 семей, то в октябре текущего года денежные средства за сентябрь в сумме 43 тыс. рублей были перечислены на расчетные счета шести граждан.

В пресс-службе напомнили, что данная мера поддержки предоставляется обманутым дольщикам, которые направили на покупку квартиры средства маткапитала или ипотечного кредита, при отсутствии у них в собственности другого жилья, при этом размер выплаты для семей в составе до трех человек не может превышать 7 тыс. 400 рублей, четырех и более — 8 тыс. 600 рублей.

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