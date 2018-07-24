В Пензе утвержден порядок предоставления выплат дольщикам, снимающим жилье Общество

Пенза, 24 июля 2018. PenzaNews. Правительство Пензенской области спустя почти месяц после внесения соответствующих изменений в региональное законодательство утвердило порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты обманутым дольщикам, которые вынуждены жить в съемном жилье.

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Соответствующее постановление губернатор Иван Белозерцев подписал во вторник, 24 июля.

Документ, который обнародован на сайте регионального правительства вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие начиная с 10 июля 2018 года.

В нем поясняется, что право на получение ежемесячной выплаты имеют лица, определенные п. 3 ч. 1 ст. 2 закона от 31 августа 2017 года «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов на территории Пензенской области».

Назначать ее будет Госжилстройтехинспекция региона, при этом выплата будет осуществляться в период завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта.

Постановлением утвержден перечень документов, которые обязаны предоставить дольщики. В частности, нужно будет подтвердить, что у заявителя и членов его семьи нет другого жилья, кроме того, что является предметом договора участия в долевом строительстве в проблемном объекте.

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Предполагается, что жилищная инспекция будет ежемесячно не позднее 10-го числа передавать в Минтруд области реестр обманутых дольщиков с указанием размера ежемесячных денежных выплат, а ведомство в свою очередь должно перенаправить их в органы местного самоуправления и перечислить необходимые средства.

Деньги будут зачисляться на расчетный счет заявителя.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», размер выплаты будет равен сумме, предусмотренной договором найма. Однако он не может превышать: для одиноко проживающих дольщиков, семей из двух и трех человек — 7 тыс. 400 рублей, из четырех и более — 8 тыс. 600 рублей.

Новая мера поддержки введена в рамках исполнения поручения полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, которое он дал в ходе визита в Пензу 1 февраля 2018 года.