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Проектируемая автодорога не затронет территорию крытого и «зеленого» рынков в Пензе

19:14 | 28.10.2020 | Общество

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Пенза, 28 октября 2020. PenzaNews. Проектируемая в настоящее время автомобильная дорога, которая будет пролегать по улице Бакунина в Пензе — на участке от улицы Урицкого до улицы Кирова, не затронет крытый и так называемый «зеленый» рынки. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

Проектируемая автодорога не затронет территорию крытого и «зеленого» рынков в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сам Центральный рынок — крытый — проектируемая дорога никаким образом не затрагивает. «Зеленый» рынок точно так же остается в стороне от проектируемой дороги. Сама дорога будет проходить в створе Бакунинского моста по улице Бакунина, то есть там, где она существовала до 1990-х годов», — сказал он, отвечая на вопросы жителей в ходе прямого эфира в соцсетях Instagram и «ВКонтакте» в среду, 28 октября.

По словам Андрея Лузгина, подрядная компания приступила к проектированию 4-полосной автодороги неделю назад и должна завершить эту работу в 2021 году.

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