EN
13:36:22 Среда, 30 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Заключен контракт на проектирование автодороги на территории Центрального рынка в Пензе

10:11 | 30.09.2020 | Общество

Печать

Пенза, 30 сентября 2020. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова заключило с воронежским ООО «Центр-Дорсервис» в лице генерального директора Мирона Карповича контракт на разработку проектной документации для обустройства автомобильной дороги на улице Бакунина — на участке от улицы Кирова до улицы Урицкого, где в настоящее время располагается Центральный рынок.

Заключен контракт на проектирование автодороги на территории Центрального рынка в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его цена составила 5 млн. 336 тыс. 136 рублей.

Работы по контракту должны быть завершены к 15 декабря 2021 года.

Основанием для их выполнения является муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020–2026 годы».

Протяженность проектируемого участка составляет 345 метров. Она может быть уточнена в ходе подготовки документации.

Читайте также

Лузгин прокомментировал планы по строительству дороги на месте Центрального рынка

Предполагается, что асфальтобетонная автодорога, которая пройдет по улице Бакунина, будет четырехполосной. Техническая категория объекта — магистральная улица районного значения.

Как уточняется в задании на проектирование, создание дороги на месте Центрального рынка намечено на 2022 год, при этом работы по ее обустройству определены не как строительство, а как реконструкция.

Автодорога на улице Бакунина — на участке от улицы Кирова до улицы Урицкого — предусмотрена генпланом Пензы, в который осенью 2019 года были внесены изменения.

В июле 2020 года глава администрации Пензы Андрей Лузгин отметил важность решения проблемы выезда из микрорайона ГПЗ-24, где ведется активное строительство новых жилых домов. По его словам, новая автодорога призвана увеличить пропускную способность улицы Бакунина.

Новости партнеров
Читайте также
Число преступлений коррупционной направленности в Пензенской области выросло почти на 22% Двое пензенцев предстанут перед судом по обвинению в причинении смерти знакомому
В Пензе пройдет тренинг «Маркетинг как часть экспортного проекта» В Пензенской области иммунизацией против гриппа охвачено более 21% жителей
В Пензенской области пропавший в июле мужчина найден мертвым В Пензенской области выявлены нарушения в обеспечении пациентов льготными лекарствами
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама