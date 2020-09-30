Заключен контракт на проектирование автодороги на территории Центрального рынка в Пензе Общество

Пенза, 30 сентября 2020. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова заключило с воронежским ООО «Центр-Дорсервис» в лице генерального директора Мирона Карповича контракт на разработку проектной документации для обустройства автомобильной дороги на улице Бакунина — на участке от улицы Кирова до улицы Урицкого, где в настоящее время располагается Центральный рынок.

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Его цена составила 5 млн. 336 тыс. 136 рублей.

Работы по контракту должны быть завершены к 15 декабря 2021 года.

Основанием для их выполнения является муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020–2026 годы».

Протяженность проектируемого участка составляет 345 метров. Она может быть уточнена в ходе подготовки документации.

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Предполагается, что асфальтобетонная автодорога, которая пройдет по улице Бакунина, будет четырехполосной. Техническая категория объекта — магистральная улица районного значения.

Как уточняется в задании на проектирование, создание дороги на месте Центрального рынка намечено на 2022 год, при этом работы по ее обустройству определены не как строительство, а как реконструкция.

Автодорога на улице Бакунина — на участке от улицы Кирова до улицы Урицкого — предусмотрена генпланом Пензы, в который осенью 2019 года были внесены изменения.

В июле 2020 года глава администрации Пензы Андрей Лузгин отметил важность решения проблемы выезда из микрорайона ГПЗ-24, где ведется активное строительство новых жилых домов. По его словам, новая автодорога призвана увеличить пропускную способность улицы Бакунина.