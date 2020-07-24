Лузгин прокомментировал планы по строительству дороги на месте Центрального рынка Общество

Пенза, 24 июля 2020. PenzaNews. Мэр Пензы Андрей Лузгин прокомментировал планы по открытию сквозного проезда через Центральный рынок в ходе 12-й внеочередной сессии гордумы, на которой рассматривался вопрос о перенаправлении заложенных в бюджете на 2022 год 6,1 млн. рублей с другого объекта на разработку проектной документации на реконструкцию автодороги на улице Бакунина — на участке между улицами Кирова и Урицкого.

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Вопрос о том, возможно ли построить дорогу на земельном участке, предоставленном в аренду, задал координатор пензенского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции либерал-демократов в гордуме Павел Куликов.

Отвечая на него, Андрей Лузгин напомнил, что данная автодорога предусмотрена генпланом Пензы, в который осенью 2019 года были внесены изменения.

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«Параллельно мы прорабатываем вопрос о расширении проезда под железнодорожным мостом. Есть предварительное планировочное решение. Если кому-то очень интересно, можно ознакомиться в УКСе или у меня», — сказал глава городской администрации.

Андрей Лузгин отметил, что в ближайшее время будет активно развиваться микрорайон ГПЗ-24.

«Будут вводиться в этом году и в следующем жилые дома «Рисана». Там запланировано строительство «Жилстроем», «Новыми решениями». Запланировано развитие территории по улице Измайлова справа», — пояснил он.

По словам мэра, в связи с этим в ближайшие 3–5 лет встанет проблема выезда из этого микрорайона в центр Пензы.

«Поэтому мы работаем над тем, чтобы пропускную способность Бакунинского моста, проезда после него и, соответственно, улицы Бакунина в перспективе увеличивать. Соответственно, у нас есть законодательство, которое позволяет нам проектировать и строить объекты, в том числе с расторжением договоров аренды, в том числе с изъятием [земельных участков], если это необходимо», — заявил Андрей Лузгин.