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«Дмитриевские полуфабрикаты» оштрафованы на 500 тыс. рублей

10:16 | 05.11.2020 | Общество

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Пенза, 5 ноября 2020. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Дмитриевские полуфабрикаты» оштрафовано в Пензе на 500 тыс. рублей за административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

«Дмитриевские полуфабрикаты» оштрафованы на 500 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что генеральный директор ООО «Дмитриевские полуфабрикаты», действуя в интересах возглавляемого им юридического лица, с 2017 года регулярно перечислял на банковскую карту ветеринарного врача ГБУ «Пензенская городская станция по борьбе с болезнями животных» денежные средства за незаконное бездействие в пользу данной организации. По договоренности женщина незаконно выдавала ветсвидетельства и ветеринарные справки этому предприятию по переработке животноводческой продукции, в том числе в нерабочее время, без фактической проверки качества продукции, условий ее производства и хранения», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что компания оплатила назначенный судом штраф.

«На контроле органов прокуратуры находится расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ветеринарного врача по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», — отметили в ведомстве.

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