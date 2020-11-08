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В Пензе планируется организовать архитектурную подсветку Подвесного моста

11:16 | 08.11.2020 | Общество

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Пенза, 8 ноября 2020. PenzaNews. Архитектурную подсветку Подвесного моста планируется поэтапно организовать в рамках реализации инвестиционной программы ЗАО «Пензенская горэлектросеть». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Пензе планируется организовать архитектурную подсветку Подвесного моста. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Первый этап включает установку 115 светодиодных светильников для подсветки пролета моста со стороны «Ростка» и 21 прожектора для подсветки опор и тросов. Его намечено реализовать в 2020–2021 годах», — сказали в мэрии.

В пресс-службе отметили, что освещение, которое временно отсутствовало на мосту в связи с проведением диагностических мероприятий, восстановлено.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2020 году Подвесной мост в Пензе был покрашен в рубиново-красный цвет.

Планируется, что в 2021-м будет обновлено покрытие пешеходного моста.

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