В Пензе планируется организовать архитектурную подсветку Подвесного моста Общество

Пенза, 8 ноября 2020. PenzaNews. Архитектурную подсветку Подвесного моста планируется поэтапно организовать в рамках реализации инвестиционной программы ЗАО «Пензенская горэлектросеть». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

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«Первый этап включает установку 115 светодиодных светильников для подсветки пролета моста со стороны «Ростка» и 21 прожектора для подсветки опор и тросов. Его намечено реализовать в 2020–2021 годах», — сказали в мэрии.

В пресс-службе отметили, что освещение, которое временно отсутствовало на мосту в связи с проведением диагностических мероприятий, восстановлено.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2020 году Подвесной мост в Пензе был покрашен в рубиново-красный цвет.

Планируется, что в 2021-м будет обновлено покрытие пешеходного моста.