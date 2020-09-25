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В Пензе начали красить Подвесной мост

13:48 | 25.09.2020 | Общество

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Пенза, 25 сентября 2020. PenzaNews. Рабочие приступили к покраске металлических поверхностей Подвесного моста в Пензе в рубиново-красный цвет.

В Пензе начали красить Подвесной мост

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В первую очередь преобразился пилон со стороны улицы Злобина.

Жители и гости города уже могут получить представление о том, как будет выглядеть конструкция после завершения работ.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 4 сентября МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» в лице директора Максима Иванкина и индивидуальный предприниматель Алексей Веденяпин заключили контракт на сумму 7 млн. 463 тыс. 182 рубля на покраску моста через реку Суру в рубиново-красный цвет.

Согласно его условиям, работы должны быть выполнены в течение 30 дней.

8 сентября на объекте были начаты подготовительные работы. При этом мост не стали полностью закрывать для пешеходов.

Предполагается, что покрытие Подвесного моста будет обновлено в 2021 году.

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