В Пензе начали красить Подвесной мост Общество

Пенза, 25 сентября 2020. PenzaNews. Рабочие приступили к покраске металлических поверхностей Подвесного моста в Пензе в рубиново-красный цвет.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В первую очередь преобразился пилон со стороны улицы Злобина.

Жители и гости города уже могут получить представление о том, как будет выглядеть конструкция после завершения работ.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 4 сентября МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» в лице директора Максима Иванкина и индивидуальный предприниматель Алексей Веденяпин заключили контракт на сумму 7 млн. 463 тыс. 182 рубля на покраску моста через реку Суру в рубиново-красный цвет.

Согласно его условиям, работы должны быть выполнены в течение 30 дней.

8 сентября на объекте были начаты подготовительные работы. При этом мост не стали полностью закрывать для пешеходов.

Предполагается, что покрытие Подвесного моста будет обновлено в 2021 году.