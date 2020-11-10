В Пензенской области усилят контроль за соблюдением введенных ограничений Общество

Пенза, 10 ноября 2020. PenzaNews. Исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Николай Симонов поручил активизировать контроль за соблюдением ограничений, введенных в регионе в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

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«Алгоритм согласован. Необходимо органам исполнительной власти совместно с правоохранительными органами, прокуратурой, Роспотребнадзором активизировать работу. Масочный режим должен неукоснительно соблюдаться в торговых центрах, в общественном транспорте и иных общественных местах», — сказал он в ходе совещания с главами администраций муниципальных образований, состоявшегося в режиме видеоконференции во вторник, 10 ноября.

Николай Симонов распорядился выработать механизм снятия с маршрутов автобусов, в которых допускается нахождение водителя и пассажиров без средств индивидуальной защиты.

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И.о. губернатора также призвал активизировать работу в рамках прививочной кампании.

«До 16 ноября [следует] принять необходимые меры — полностью задействовать то количество вакцины, которую получили. Кроме того, нужно привлекать работодателей к этому, чтобы организованно закупалась вакцина и сотрудники прививались», — цитирует Николая Симонова пресс-служба областного правительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 9 ноября в ходе заседания координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Пензенскую область в числе регионов, в которых более 50% людей в общественном транспорте и торговых центрах находятся без масок. По ее словам, в Пензенской области сохраняются показатели заболеваемости COVID-19 выше среднероссийского уровня.