EN
13:19:08 Вторник, 10 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области усилят контроль за соблюдением введенных ограничений

12:57 | 10.11.2020 | Общество

Печать

Пенза, 10 ноября 2020. PenzaNews. Исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Николай Симонов поручил активизировать контроль за соблюдением ограничений, введенных в регионе в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

В Пензенской области усилят контроль за соблюдением введенных ограничений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Алгоритм согласован. Необходимо органам исполнительной власти совместно с правоохранительными органами, прокуратурой, Роспотребнадзором активизировать работу. Масочный режим должен неукоснительно соблюдаться в торговых центрах, в общественном транспорте и иных общественных местах», — сказал он в ходе совещания с главами администраций муниципальных образований, состоявшегося в режиме видеоконференции во вторник, 10 ноября.

Николай Симонов распорядился выработать механизм снятия с маршрутов автобусов, в которых допускается нахождение водителя и пассажиров без средств индивидуальной защиты.

Читайте также

Пензенская область названа в числе регионов, где показатели заболеваемости COVID-19 выше среднероссийского уровня

И.о. губернатора также призвал активизировать работу в рамках прививочной кампании.

«До 16 ноября [следует] принять необходимые меры — полностью задействовать то количество вакцины, которую получили. Кроме того, нужно привлекать работодателей к этому, чтобы организованно закупалась вакцина и сотрудники прививались», — цитирует Николая Симонова пресс-служба областного правительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 9 ноября в ходе заседания координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Пензенскую область в числе регионов, в которых более 50% людей в общественном транспорте и торговых центрах находятся без масок. По ее словам, в Пензенской области сохраняются показатели заболеваемости COVID-19 выше среднероссийского уровня.

Новости партнеров
Читайте также
Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и 18 районах Юрий Давыдов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Пензенский «Теремок сувениров» отмечен по итогам конкурса «Торговля России» Владимир Мутовкин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
Мошенники оформили на жительницу Пензы кредит на 625 тыс. рублей Пензенская область за 10 месяцев экспортировала продукцию АПК на 93,4 млн. долларов
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама