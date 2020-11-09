Пензенская область названа в числе регионов, где показатели заболеваемости COVID-19 выше среднероссийского уровня Медицина

Пенза, 9 ноября 2020. PenzaNews. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Пензенскую область в числе субъектов РФ, где показатели заболеваемости коронавирусом превышают среднероссийский уровень.

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«Ситуация остается крайне напряженной. В двух субъектах мы только видим фазу снижения заболеваемости. В стадии стабилизации — 46 субъектов. Замедление роста — в четырех субъектах. И продолжается рост в 33 субъектах», — сказала она в ходе заседания координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны, состоявшегося в понедельник, 9 ноября.

Анна Попова добавила, что, несмотря на выпущенное две недели назад постановление главного государственного санитарного врача РФ, в некоторых регионах в общественном транспорте и в торговых центрах более 50% людей ходят без масок.

«Такие данные у нас есть по Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Пензенской области», — отметила она.

Глава Роспотребнадзора обратила внимание на то, что запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 23.00 до 6.00 установлен в 56 субъектах РФ, режим текущей дезинфекции усилен в 61, ограничения для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями введены в 59.

«Хотелось бы отметить, что субъекты, в которых административные санкции практически не применяются и не введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, не установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет, лиц, больных хроническими заболеваниями, сохраняются показатели заболеваемости коронавирусной инфекции выше среднероссийского уровня. Это Магаданская, Архангельская, Ульяновская области, Сахалинская, Костромская, Иркутская, Пензенская области, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Коми, Хакасия, Ингушетия, Забайкальский край», — подчеркнула Анна Попова.

По ее словам, «при абсолютно четких показателях и показаниях эпидемиологической обстановки к тому, чтобы вводить дополнительные ограничительные меры и жестко их контролировать, в ряде субъектов этого не происходит».

«Поэтому необходимо усилить режим ограничений и контроль за исполнением этих ограничений в тех субъектах, где показатели заболеваемости суточной, где показатели распространения инфекции значительно выше среднероссийского уровня», — резюмировала глава Роспотребнадзора.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 ноября.

