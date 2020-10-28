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В Пензенской области ограничения из-за коронавируса продлены по 12 ноября

13:26 | 28.10.2020 | Общество

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Пенза, 28 октября 2020. PenzaNews. Действие ограничительных мер, введенных в Пензенской области в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, продлено по 12 ноября. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27 в среду, 28 октября.

В Пензенской области ограничения из-за коронавируса продлены по 12 ноября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в документе, при его подготовке была учтена информация, содержащаяся в письме управления Роспотребнадзора по Пензенской области от 29 сентября.

В соответствии с постановлением, в прежнем объеме сохранены ограничения, связанные с организацией и проведением массовых мероприятий.

Люди старше 65 лет и лица с определенными хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции, который действует с 30 марта. При этом работающим пенсионерам будут оформлены листки нетрудоспособности на основании временных правил, утвержденных правительством России.

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Подпункт 3.12.1, которым документ был дополнен 31 марта, изложен в следующей редакции: «[обязать] граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также носить гигиенические маски для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей (торговые объекты, объекты общественного питания, места проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий), при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах».

Новая формулировка о перечне мест, где граждане должны быть в масках, также указана в подпункте 25.1.3, которым постановление было дополнено 1 июня при переходе на первый этап снятия ограничений.

Документ, который обнародован на сайте регионального правительства, вступает в силу со дня официального опубликования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

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