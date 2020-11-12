В селе Куракино на месте бывшей свалки высажено 1,5 тыс. саженцев сосны Общество

Пенза, 12 ноября 2020. PenzaNews. 1,5 тыс. саженцев сосны обыкновенной высажено в селе Куракино Сердобского района Пензенской области на территории, которая до недавнего времени была завалена бытовым мусором.

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В посадке деревьев приняли участие депутаты молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области, активисты движения «Волонтеры Победы», представители студенческих отрядов, казачества и местные жители.

Они посвятили акцию председателю областной организации ветеранов (пенсионеров) Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, члену Общественной палаты Пензенской области Сергею Цигвинцеву, скончавшемуся в августе 2020 года. При жизни он принимал активное участие в решении вопросов, связанных с ликвидацией несанкционированной свалки в Куракино.