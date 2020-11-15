Мэр Пензы признал, что никто не помешает перевозчикам вновь повысить стоимость проезда Общество

Пенза, 15 ноября 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин признал, что частные перевозчики, накануне повысившие стоимость проезда на муниципальных маршрутах, на которых действуют нерегулируемые тарифы, при желании вскоре могут вновь принять решение об увеличении провозной платы и им никто не помешает.

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15 ноября одна из участниц состоявшегося в мэрии брифинга, на который был приглашен ограниченный круг журналистов, поинтересовалась, не будет такого, что через два месяца перевозчики придут и скажут, что проезд будет стоить 50 рублей.

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«Никто не помешает им прийти и сказать», — ответил Андрей Лузгин, добавив, что «это будет в рамках закона».

По его словам, в таком случае власти Пензы будут принимать «какие-то меры».

Он предположил, что в этой ситуации мэрия рассмотрит вопрос о дополнительной поддержке отдельных категорий граждан.

«Мы не можем регулировать тариф в данном случае. Они [частные перевозчики] работают на нерегулируемых тарифах и будут работать — свидетельства [об осуществлении перевозок по регулярным муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам] выданы до 2023 года. Мы не можем напрямую субсидировать перевозки по нерегулируемым тарифам. При этом мы [...] можем вводить дополнительные меры социальной поддержки», — пояснил Андрей Лузгин.