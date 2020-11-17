Проезд в маршрутках №13, по уточненным данным, подешевел до 23 рублей — мэрия Пензы Общество

Пенза, 17 ноября 2020. PenzaNews. Стоимость проезда в маршрутках №13 «Гостиница «Пенза» — улица Рахманинова» снижена, по уточненным данным, с 32 до 23 рублей, а не до 27-ми. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Соответствующие изменения внесены в новость, ранее опубликованную на сайте мэрии, и в раздел, посвященный тарифам на проезд.

Работу маршрута №13 в Пензе обеспечивает ООО «Меркурий». Перевозка пассажиров осуществляется по нерегулируемым тарифам.

14 ноября «Меркурий» в числе других частных перевозчиков повысил стоимость проезда на обслуживаемых маршрутах, в том числе на 13-м.

17 ноября в мэрии Пензы сообщили, что руководство группы компаний «Меркурий» приняло решение о снижении стоимости проезда на двух маршрутах — №13 и №30.