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Проезд в маршрутках №13, по уточненным данным, подешевел до 23 рублей — мэрия Пензы

16:24 | 17.11.2020 | Общество

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Пенза, 17 ноября 2020. PenzaNews. Стоимость проезда в маршрутках №13 «Гостиница «Пенза» — улица Рахманинова» снижена, по уточненным данным, с 32 до 23 рублей, а не до 27-ми. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проезд в маршрутках №13, по уточненным данным, подешевел до 23 рублей — мэрия Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующие изменения внесены в новость, ранее опубликованную на сайте мэрии, и в раздел, посвященный тарифам на проезд.

Работу маршрута №13 в Пензе обеспечивает ООО «Меркурий». Перевозка пассажиров осуществляется по нерегулируемым тарифам.

14 ноября «Меркурий» в числе других частных перевозчиков повысил стоимость проезда на обслуживаемых маршрутах, в том числе на 13-м.

17 ноября в мэрии Пензы сообщили, что руководство группы компаний «Меркурий» приняло решение о снижении стоимости проезда на двух маршрутах — №13 и №30.

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