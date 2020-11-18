В Пензе на работы по благоустройству и озеленению планируется направить 101 млн. рублей Общество

Пенза, 18 ноября 2020. PenzaNews. 101 млн. рублей планируется направить на благоустройство, озеленение, текущее содержание скверов, площадей и памятников в Пензе в 2021 году. Об этом сообщила начальник городского финансового управления Ольга Завьялкина.

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«На ликвидацию несанкционированных навалов мусора, приведение в порядок контейнерных площадок, расположенных на муниципальной территории, покос травы заложен 21 млн. [рублей]», — сказала она, представляя проект бюджета Пензы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению в минувший вторник, 17 вторник.

Ольга Завьялкина добавила, что лимиты денежных средств будут доведены до администраций районов города, которым предстоит организовать эту работу.

Начальник финуправления проинформировала депутатов о том, что план реализации муниципальных программ будет корректироваться, исходя из реальных возможностей бюджета, сообщает пресс-служба администрации Пензы.