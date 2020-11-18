Львова-Белова заявила о важности развития инклюзивного туризма в России Общество

Москва, 18 ноября 2020. PenzaNews. Сенатор Российской Федерации – представитель от правительства Пензенской области Мария Львова-Белова заявила о важности развития инклюзивного туризма в России.

Фото: Council.gov.ru

«Мне бы хотелось сказать несколько слов о важности развития и поддержки инклюзивного туризма, туризма для людей с особенностями развития, туризма без границ. Нам, наверное, кажется часто, что это неважная часть экономики, но, если мы посмотрим на мировом уровне, то турпоток от инклюзивного туризма составляет 11%, и эксперты прогнозируют его рост в два раза. Но на территории России этот уровень пока колеблется меньше 1%», — сказала она в ходе 492-го заседания Совета Федерации в среду, 18 ноября.

Мария Львова-Белова добавила, что, по опросам, примерно 70% инвалидов готовы путешествовать по стране.

«Безусловно, что требуется целый комплекс мер по развитию инклюзивного туризма, и далеко не только создание доступной инфраструктуры», — подчеркнула сенатор.

По ее словам, в Пензенской области под ее руководством «это направление давно развивается».

В качестве примера она привела хостел «Дом Вероники» в Пензе, который в 2018 году во время чемпионата мира по футболу принял гостей из девяти стран.

«Вы знаете, меня очень вдохновил один такой момент, когда итальянец подошел к нашему мальчику-администратору на инвалидной коляске и сказал, что сегодня Россия [...] предстала в совершенно ином свете, потому что если здесь в сервисе работают молодые люди с инвалидностью, значит, это душевная и глубоко развитая страна. То есть вот такие вещи дают нам дополнительный бонус на мировой арене», — отметила Мария Львова-Белова.

Она также обратила внимание на то, что данная тема очень сложная и сразу создать доступность везде невозможно.

«Поэтому мне очень хотелось предложить Пензенскую область как «пилот» для отработки технологии и практик с дальнейшей трансляцией и внедрением по всей России. И в заключение мне хочется сказать о простой вещи, что то, что удобно людям с инвалидностью, удобно всем», — резюмировала сенатор.