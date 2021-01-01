Белозерцев потребовал решить вопрос с парковками у больниц в Пензе в 2021–2022 годах Общество

Пенза, 24 ноября 2020. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев потребовал решить проблему нехватки парковочных мест вблизи больниц в Пензе в ближайшие два года.

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«Мест для парковки транспортных средств не хватает. Это задача, которую мы должны решить в 2021, максимум [...] в 2022 году», — сказал он в ходе выездного совещания, состоявшегося на улице Гагарина во вторник, 24 ноября.

По словам главы региона, проектно-сметную документацию можно подготовить оперативно.

«Надо уже в 2021 году приступить к реализации этого проекта. Это задача очень важная», — отметил Иван Белозерцев.

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Губернатор обратил внимание на то, что люди, приезжающие в больницы, нередко вынуждены оставлять транспорт во дворах или на значительном удалении от медучреждения.

Иван Белозерцев уточнил, что особенно остро стоит проблема с парковочными местами вблизи онкодиспансера, при этом территория позволяет увеличить их число.

В продолжение совещания глава региона предложил по возможности предусматривать создание парковок при реконструкции объектов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

«Делать надо качественно», — поставил он задачу.