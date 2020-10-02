Житель Пензы обратил внимание губернатора на проблему с парковкой вблизи онкодиспансера Медицина

Пенза, 2 октября 2020. PenzaNews. Житель Пензы Сергей Федотов обратил внимание губернатора Ивана Белозерцева на дефицит парковочных мест вблизи областного онкологического диспансера в ходе приема граждан, который глава региона провел в режиме видеоконференции в пятницу, 2 октября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В качестве варианта решения проблемы мужчина предложил рассмотреть возможность строительства многоуровневого паркинга.

В свою очередь Иван Белозерцев заверил, что даст поручение изучить потребность в организации дополнительных паковочных мест около лечебных учреждений и в случае необходимости подготовить проекты на создание стоянок.

«Мы всегда можем найти дополнительное место для парковок, как, например, сделали это у областной больницы имени Бурденко», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проблема с парковкой вблизи пензенского областного онкологического диспансера остается нерешенной на протяжении нескольких лет.

Так, в марте 2016 года депутат гордумы Жиганша Туктаров, который на тот момент возглавлял фракцию ЛДПР, призвал убрать запрещающий остановку знак с проспекта Строителей, чтобы автомобилисты, вынужденные оставлять транспорт на первой полосе, не подвергались штрафам.

В сентябре 2018 года стало известно, что вблизи онкодиспансера планируется обустроить платную парковку на 46 мест, однако впоследствии власти отказались от этой идеи.

В ноябре того же года существующая на территории учреждения бесплатная парковка оказалась закрыта для посетителей. В онкодиспансере объяснили это соображениями безопасности. После того, как сложившая ситуация вызвала широкий общественный резонанс, парковка вновь была открыта.

Комментируя нехватку мест для транспорта пациентов онкологического диспансера, в который люди приезжают со всей области, в Минздраве региона тогда заявили, что не отвечают за организацию парковок.