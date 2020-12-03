Иван Белозерцев заявил, что ему не нравится пензенский кентавр Общество

Пенза, 3 декабря 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что ему не нравится кентавр, установленный на Фонтанной площади Пензы.

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«Арт-объекты... Тоже должна быть идеология. Ну не просто этот, как это называется-то, с распростертыми руками...» — сказал он в ходе презентации проектов благоустройства, состоявшейся в областном правительстве в четверг, 3 декабря.

После того, как в зале прозвучало слово «кентавр», Иван Белозерцев продолжил свою мысль.

«Да. Вот. Не знает, кого обнять. Наверное, архитекторов, которые делали. [...] Не нравится мне», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что подобные объекты приводят к спорам.

«Наверное, правильно мне некоторые говорят, что вот, может быть, место не самое удачное нашли, [...] а так — почему бы нет», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев призвал архитекторов и скульпторов активнее предлагать идеи для новых арт-объектов, которые могут быть установлены на территории Пензенской области.

«Надо изменять города и районы в лучшую сторону. Кто изменит, если не мы, если не те, кто может это сделать, может предложить? Поэтому я призываю, прошу и требую: давайте активно работать, чтобы мы гордились тем, что нам удалось с вами сделать, чтобы люди говорили спасибо», — сказал губернатор.