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Иван Белозерцев заявил, что ему не нравится пензенский кентавр

19:30 | 03.12.2020 | Общество

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Пенза, 3 декабря 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что ему не нравится кентавр, установленный на Фонтанной площади Пензы.

Иван Белозерцев заявил, что ему не нравится пензенский кентавр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Арт-объекты... Тоже должна быть идеология. Ну не просто этот, как это называется-то, с распростертыми руками...» — сказал он в ходе презентации проектов благоустройства, состоявшейся в областном правительстве в четверг, 3 декабря.

После того, как в зале прозвучало слово «кентавр», Иван Белозерцев продолжил свою мысль.

«Да. Вот. Не знает, кого обнять. Наверное, архитекторов, которые делали. [...] Не нравится мне», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что подобные объекты приводят к спорам.

«Наверное, правильно мне некоторые говорят, что вот, может быть, место не самое удачное нашли, [...] а так — почему бы нет», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев призвал архитекторов и скульпторов активнее предлагать идеи для новых арт-объектов, которые могут быть установлены на территории Пензенской области.

«Надо изменять города и районы в лучшую сторону. Кто изменит, если не мы, если не те, кто может это сделать, может предложить? Поэтому я призываю, прошу и требую: давайте активно работать, чтобы мы гордились тем, что нам удалось с вами сделать, чтобы люди говорили спасибо», — сказал губернатор.

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