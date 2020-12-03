В Пензе до конца января подготовят предложения о размещении фонтанов на набережной Общество

Пенза, 3 декабря 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главе администрации Пензы Андрею Лузгину представить предложения о размещении фонтанов на набережной реки Суры до конца января.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я прошу Вас подключиться и решить проблему с фонтанами на набережной реки Суры. [...] Деньги там уж не такие большие. Фонтаны там должны быть. Такую задачу ставил. Там какие-то сложности были, они разные, но мы их должны преодолеть», — сказал он в ходе презентации проектов благоустройства, состоявшейся в областном правительстве в четверг, 3 декабря.

Глава региона добавил, что необходимо продумать, сколько фонтанов должно быть на набережной и где именно они будут находиться.

«Мы их должны закупить вовремя», — подчеркнул Иван Белозерцев.

По его словам, монтаж следует начать сразу же, как только сойдет лед с реки.