Марат Каскеев представил проект благоустройства верхней части улицы Московской в Пензе Общество

Пенза, 3 декабря 2020. PenzaNews. Генеральный директор ООО «Архитектурное бюро «Март» Марат Каскеев представил проект благоустройства верхней части улицы Московской в Пензе, где планируется организовать пешеходную прогулочную зону.

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«Продление пешеходного маршрута по участку Московской от улицы Кураева до [улицы] Карла Маркса и далее до Спасского собора позволит развить идею променада, который, по сути дела, от [улицы] Бакунина до кафедрального собора и будет формировать ту самую дорогу к храму», — отметил он в ходе презентации, состоявшейся в правительстве Пензенской области в четверг, 3 декабря.

Марат Каскеев добавил, что в итоге верхняя часть улицы, которая в настоящее время в основном используется как стоянка, заметно преобразится.

«Это гранитное мощение. [...] Это фонари с символикой города Пензы. Скамьи и водостоки с двух сторон улицы. Основной променад будет все-таки по центральной части, он безбарьерный, а вдоль фасадов сохранится такое же решение, как и сейчас, но более регулярное — с некими ступенями, с террасами вдоль фасадов зданий», — сказал архитектор.

По его словам, изюминкой должны стать индивидуальные крышки канализационных люков, которые любят фотографировать туристы.

«Фонарь тоже имеет символику в виде ласточки», — уточнил он.

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В свою очередь глава администрации Пензы Андрей Лузгин напомнил, что данный проект получил поддержку жителей в ходе голосования по отбору общественной территории, подлежащей включению в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2021 год.

«Проект, к сожалению, пока получается достаточно дорогой», — констатировал он.

Мэр пояснил, что, помимо работ по благоустройству, намечено осуществить переустройство сетей.

«Первым выйдет «Т Плюс» на замену магистрального трубопровода», — уточнил Андрей Лузгин.

В ходе дальнейшего обсуждения проекта губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал обратить внимание на состояние домов по обеим сторонам улицы.

Он предложил рассмотреть разные варианты финансирования работ по обновлению фасадов, в том числе с привлечением средств собственников.