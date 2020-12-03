В 2021 году благоустроят территорию у детского центра «Спутник» на Западной поляне Общество

Пенза, 3 декабря 2020. PenzaNews. Территория у детско-юношеского центра «Спутник» на Западной поляне Пензы будет благоустроена в 2021 году. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин в ходе круглого стола, состоявшегося в правительстве региона в четверг, 3 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, приступить к работам планируется с наступлением теплой погоды.

Он уточнил, что реализовать проект намечено за счет средств застройщика, возводящего жилье в этом микрорайоне.

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В продолжение темы Андрей Лузгин обратил внимание губернатора Ивана Белозерцева на перегруженность образовательных организаций поблизости.

«Нам нужно расширять все-таки 30-ю школу. Иван Александрович, мы будем просить Вас по бизнес-инкубатору пойти нам навстречу, чтобы корпус 30-й школы разместить в этом месте», — сказал Андрей Лузгин.

В свою очередь Иван Белозерцев отметил, что в этом случае необходимо предложить предпринимателям альтернативу.

«Бизнес куда-то надо переводить, мы же должны бизнес поддерживать. Давайте разные варианты», — поставил он задачу.