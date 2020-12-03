EN
22:17:21 Четверг, 3 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В 2021 году благоустроят территорию у детского центра «Спутник» на Западной поляне

21:50 | 03.12.2020 | Общество

Печать

Пенза, 3 декабря 2020. PenzaNews. Территория у детско-юношеского центра «Спутник» на Западной поляне Пензы будет благоустроена в 2021 году. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин в ходе круглого стола, состоявшегося в правительстве региона в четверг, 3 декабря.

В 2021 году благоустроят территорию у детского центра «Спутник» на Западной поляне. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, приступить к работам планируется с наступлением теплой погоды.

Он уточнил, что реализовать проект намечено за счет средств застройщика, возводящего жилье в этом микрорайоне.

Читайте также

Обозначены планы по созданию мест в детсадах и школах в развивающихся районах Пензы

В продолжение темы Андрей Лузгин обратил внимание губернатора Ивана Белозерцева на перегруженность образовательных организаций поблизости.

«Нам нужно расширять все-таки 30-ю школу. Иван Александрович, мы будем просить Вас по бизнес-инкубатору пойти нам навстречу, чтобы корпус 30-й школы разместить в этом месте», — сказал Андрей Лузгин.

В свою очередь Иван Белозерцев отметил, что в этом случае необходимо предложить предпринимателям альтернативу.

«Бизнес куда-то надо переводить, мы же должны бизнес поддерживать. Давайте разные варианты», — поставил он задачу.

Новости партнеров
Читайте также
Сквер Героев-чернобыльцев в Пензе обновят в 2021 году В Пензе на частной земле у драмтеатра планируется открыть летнее кафе
Марат Каскеев представил проект благоустройства верхней части улицы Московской в Пензе В Пензе до конца января подготовят предложения о размещении фонтанов на набережной
Иван Белозерцев заявил, что ему не нравится пензенский кентавр В результате ДТП на улице Аустрина в Пензе пострадал пешеход
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама