Представлен проект благоустройства территории вблизи детского центра «Спутник» в Пензе ЖКХ

Пенза, 11 марта 2020. PenzaNews. Сооснователь архитектурного бюро «Вещь!» Мария Кутай представила проект благоустройства территории, расположенной вблизи детского центра «Спутник» и одноименного физкультурно-оздоровительного комплекса на Западной поляне Пензы.

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«На данный момент территория находится в запустении», — отметила она в ходе круглого стола, состоявшегося в правительстве Пензенской области в среду, 11 марта.

Мария Кутай напомнила, что в середине XX века в этом микрорайоне располагалась областная выставка достижений народного хозяйства, на месте которой в 1962 году был открыт детский городок, а в 2008-м неподалеку начал функционировать ФОК.

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Все это, по ее словам, было учтено при работе над проектом.

«В качестве арт-объектов нам хотелось бы сохранить некоторые советские артефакты, например, горку-ракету», — сказала архитектор, добавив, что раньше такие металлические конструкции можно было увидеть в каждом дворе на Западной поляне.

Мария Кутай пояснила, что проект благоустройства предусматривает оборудование со стороны Олимпийской аллеи входной группы в стилистике советского ар-деко, оформление пешеходной зоны, озеленение и строительство перголы, которая может стать комфортным местом для отдыха родителей, наблюдающих за своими детьми.

Далее, по словам сооснователя архитектурного бюро, будут располагаться центральная круговая площадка, зона для активного отдыха детей разных возрастов и арт-объект «Бегуны».

Комментируя спортивную составляющую благоустройства, Мария Кутай сказала, что на данной территории намечено предусмотреть скалодром, нанести разметку для различных игр и создать условия для стритбола.

«Следующим шагом развития территории должна стать Олимпийская аллея. Здесь, мы считаем, самое главное — сохранить все зеленые насаждения, но при этом сделать какие-то дополнительные места отдыха, в которых нуждаются и жители района, и жители города», — подчеркнула она.

В частности, архитектор предложила оборудовать там детскую игровую площадку в природном стиле.

Стоимость и сроки реализации проекта озвучены не были.