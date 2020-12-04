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Подведены итоги первого года развития арт-поместья «Новые берега» под Пензой

19:30 | 04.12.2020 | Общество

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Пенза, 4 декабря 2020. PenzaNews. Инициатор создания арт-поместья «Новые берега», член комитета Совета Федерации по соцполитике Мария Львова-Белова подвела итоги первого года развития территории в селе Богословка Пензенской области, где молодые люди с различными формами инвалидности живут и занимаются реализацией социально значимых проектов.

Подведены итоги первого года развития арт-поместья «Новые берега» под Пензой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Год был очень плодотворным, как мне кажется, несмотря на то, что было сложно в плане эпидемиологической ситуации и многие процессы тормозились», — отметила она.

Мария Львова-Белова напомнила, что в конце 2019 года было введено в эксплуатацию два жилых дома, летом 2020-го — еще один.

Она добавила, что за прошедший период были открыты цех по производству полуфабрикатов, кафе, помещение для содержания коз, отапливаемые теплицы, где планируется выращивать ананасы, почти достроены образовательный центр и храм.

«За этот год мы поняли, что мы можем стать пилотной площадкой не только на словах, но и на деле. [...] Сейчас уже есть договоренность с несколькими областями, в которых через год мы начнем реализацию подобного проекта. Наша задача, чтобы в каждом федеральном округе появился подобный проект», — пояснила сенатор.

Одним из главных результатов работы она назвала проектную деятельность, которую ведут резиденты.

По словам Марии Львовой-Беловой, это именно то, ради чего создавалось арт-поместье.

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