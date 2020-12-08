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Трохин сменил Алпатова на посту главы совета муниципальных образований Пензенской области

14:27 | 08.12.2020 | Общество

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Пенза, 8 декабря 2020. PenzaNews. Василий Трохин, занимавший должность заместителя председателя правительства Пензенской области на протяжении последних 5 лет, возглавил совет муниципальных образований региона.

Трохин сменил Алпатова на посту главы совета муниципальных образований Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как уточняется в сообщении, опубликованном на сайте регионального правительства, экс-чиновник был избран председателем правления ассоциации еще в минувший четверг, 3 декабря, решением XIX съезда.

До этого ассоциацию «Совет муниципальных образований Пензенской области» возглавлял Юрий Алпатов. Он занимал пост председателя правления с 25 декабря 2012 года.

30 ноября 2020 года в ходе расширенного оперативного совещания губернатор Иван Белозерцев сообщил, что Юрий Алпатов покинет занимаемую должность. В тот же день стало известно, что Василий Трохин, курировавший на посту зампреда облправительства деятельность управления внутренней политики, а также департамента информационной политики и СМИ, переходит на другую работу.

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