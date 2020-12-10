Автодорога от Пензы до трассы А-260 пополнила перечень объектов федерального значения Общество

Пенза, 10 декабря 2020. PenzaNews. Автодорога «Пенза — Балашов — Михайловка — А-260» включена в перечень автомобильных дорог федерального значения. Соответствующее постановление правительства России, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, опубликовано на сайте кабинета министров в четверг, 10 декабря.

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«Дорога длиной 667,5 км связывает три региона — Пензенскую, Саратовскую и Волгоградскую области. После перевода в федеральную собственность она получит учетный номер Р-207», — говорится в сообщении пресс-служба правительства страны.

В нем добавляется, что также перечень объектов федерального значения пополнила автодорога «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград», которая имеет протяженность 696,9 км и проходит по территории Самарской, Саратовской и Волгоградской областей.

«Ей будет присвоено наименование Р-229», — уточняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что включение объектов в перечень позволит привести магистрали в нормативное состояние — реконструировать отдельные участки и повысить качество покрытия, что в свою очередь поможет нарастить интенсивность движения и улучшить транспортную связанность регионов, при этом финансирование работ будет осуществляться из федерального дорожного фонда.