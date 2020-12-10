EN
14:11:23 Четверг, 10 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Автодорога от Пензы до трассы А-260 пополнила перечень объектов федерального значения

10:30 | 10.12.2020 | Общество

Печать

Пенза, 10 декабря 2020. PenzaNews. Автодорога «Пенза — Балашов — Михайловка — А-260» включена в перечень автомобильных дорог федерального значения. Соответствующее постановление правительства России, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, опубликовано на сайте кабинета министров в четверг, 10 декабря.

Автодорога от Пензы до трассы А-260 пополнила перечень объектов федерального значения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорога длиной 667,5 км связывает три региона — Пензенскую, Саратовскую и Волгоградскую области. После перевода в федеральную собственность она получит учетный номер Р-207», — говорится в сообщении пресс-служба правительства страны.

В нем добавляется, что также перечень объектов федерального значения пополнила автодорога «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград», которая имеет протяженность 696,9 км и проходит по территории Самарской, Саратовской и Волгоградской областей.

«Ей будет присвоено наименование Р-229», — уточняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что включение объектов в перечень позволит привести магистрали в нормативное состояние — реконструировать отдельные участки и повысить качество покрытия, что в свою очередь поможет нарастить интенсивность движения и улучшить транспортную связанность регионов, при этом финансирование работ будет осуществляться из федерального дорожного фонда.

Новости партнеров
Читайте также
Елена Рогова поздравила коллег с Международным днем прав человека В Пензенской области усилена охрана хвойных деревьев
В Подмосковье задержан уроженец Пензенской области, повредивший топором 12 машин Белозерцев поручил приобрести дополнительное оборудование для хранения вакцины от COVID-19
Пензенская область готова к началу вакцинации от коронавируса — министр В Пензе у «Фортуны» начал работу елочный базар
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама