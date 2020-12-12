Работникам «Городищенского ПАТП» выплачены долги по зарплате Общество

Пенза, 12 декабря 2020. PenzaNews. Задолженность по зарплате перед работниками ООО «Городищенское пассажирское автотранспортное предприятие» погашена в полном объеме. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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«Как мне доложили, задолженность погашена в полном объеме», — сказал он в ходе прямой линии, состоявшейся в субботу, 12 декабря.

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«Проблем нет по заработной плате», — добавил глава региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 4 декабря в Пензенской области было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ООО «Городищенское ПАТП».

По версии следствия, в период с марта по ноябрь 2020 года 35 сотрудникам организации, учредителями которой являются администрация Городищенского района и департамент государственного имущества Пензенской области, свыше двух месяцев полностью не выплачивалась зарплата, в итоге общая задолженность превысила 1,2 млн. рублей.