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В Пензенской области в 2020 году реализовано 20 социальных контрактов

17:22 | 14.12.2020 | Общество

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Пенза, 14 декабря 2020. PenzaNews. Двадцать социальных контрактов реализовано в Пензенской области в 2020 году. Об этом сообщил министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан.

В Пензенской области в 2020 году реализовано 20 социальных контрактов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это новый механизм взаимодействия гражданина и государства при оказании мер социальной поддержки. Он предусматривает исполнение принятых на себя взаимных обязательств: государством — по предоставлению выплат, гражданином — по выполнению определенных мероприятий, которые способствуют выходу семей из трудной жизненной ситуации», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 14 декабря.

Алексей Качан отметил, что в текущем году на эти цели были направлены средства областного бюджета.

«В 2021 году это будет за счет федерального бюджета, и там будет реализовано более 3 тыс. 700 социальных контрактов», — уточнил министр.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2019 году в Пензенской области было заключено 10 социальных контрактов на общую сумму 300 тыс. рублей.

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