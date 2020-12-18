Монтаж пролетных строений Бакунинского моста планируется завершить в январе — мэрия Общество

Пенза, 18 декабря 2020. PenzaNews. Работы по монтажу пролетных строений Бакунинского моста в Пензе планируется завершить в январе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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«Затем строители перейдут на нижнюю часть мостовой конструкции и будут укреплять откосы, благоустраивать территорию около набережной реки Суры», — добавляется в тексте.

В нем отмечается, что 17 декабря ход работ проверили вице-мэр Магомед Агамагомедов, начальник МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» Игорь Умнов, замглавы города Юрий Зиновьев и депутат гордумы Юрий Крячко.

Комментируя увиденное, Магомед Агамагомедов констатировал, что реконструкция идет в соответствии с графиком.

Бакунинский мост в Пензе был закрыт на реконструкцию 19 сентября 2019 года.

Контракт заключен с ООО «Автодорога». Его цена превышает 900 млн. рублей. Дата завершения работ — 1 сентября 2021 года.



Реконструкция объекта ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).