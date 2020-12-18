Мухамеджанова и Цыкалов вошли в состав Общественной палаты Пензенской области Общество

Пенза, 18 декабря 2020. PenzaNews. Начальник управления воспитательной и социальной работы Пензенского государственного университета Винера Мухамеджанова и председатель областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Анатолий Цыкалов утверждены в качестве членов Общественной палаты региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев 17 декабря.

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Согласно документу, Винера Мухамеджанова и Анатолий Цыкалов стали членами Общественной палаты Пензенской области вместо председателя областного совета ветеранов Сергея Цигвинцева и директора школы №7 города Пензы Аниты Благодеровой, скончавшихся на 67-м и 57-м году жизни соответственно.

«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства Пензенской области, координирующего вопросы обеспечения основных направлений внутренней политики Пензенской области», — говорится в тексте.