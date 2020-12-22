Иван Белозерцев предложил задействовать неиспользуемые школьные автобусы на маршрутах Общество

Пенза, 22 декабря 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил задействовать для перевозки пассажиров по установленным маршрутам имеющиеся в районах школьные автобусы, которые находятся в хорошем техническом состоянии, но в настоящее время не используются, поскольку им на смену пришел новый транспорт.

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«У нас проблема возникает с перевозчиками, транспорта не хватает в районах, маршруты начинают рушиться», — отметил он в ходе совещания с членами правительства Пензенской области, главами администраций муниципальных районов и городских округов во вторник, 22 декабря.

Иван Белозерцев добавил, что в то же время транспорт, который эксплуатировался до приобретения новых школьных автобусов, нередко простаивает.

«[Необходимо] автобусы бывшие в употреблении посмотреть и, возможно, их поставить на маршруты в этом или в другом районе», — сказал он.

Губернатор поручил проработать данный вопрос первому заместителю председателя правительства Пензенской области Виктору Кувайцеву вместе с начальником регионального управления транспорта Сергеем Буйловым, главами администраций районов и представителями сферы образования.