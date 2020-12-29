Жители перечислили около 212 тыс. рублей на покупку пары для зебры в зоопарке Пензы Общество

Пенза, 29 декабря 2020. PenzaNews. Жители перечислили благотворительные пожертвования в размере около 212 тыс. рублей на приобретение пары для содержащейся в зоопарке Пензы зебры по кличке Мартин. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице зверинца в соцсети «ВКонтакте».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По состоянию на утро 29 декабря собрано 211 тыс. 560 рублей 51 копейка», — уточняется в тексте.

В нем выражается признательность всем, кто не остался равнодушным.

Двухлетний самец зебры Чапмана был приобретен для зоопарка муниципальным унитарным предприятием «Рекламное агентство «Аншлаг» совместно с организаторами фестиваля местных товаропроизводителей «Шурум-Бурум» в 2013 году в честь 350-летия Пензы. Животное было названо в честь директора зоопарка города Годонин Мартина Круга.

На протяжении нескольких лет велись поиски пары для самца, но они были безуспешными, поскольку зебры Чапмана встречаются в зверинцах редко.

18 декабря 2020 года в администрации зоопарка Пензы сообщили, что появилась возможность приобрести молодую самку зебры. Представители учреждения обратились к жителям с просьбой помочь собрать необходимые деньги в сумме 1,5 млн. рублей.