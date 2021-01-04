В МФЦ Пензенской области в 2020 году населению оказано более 1,5 млн. услуг Общество

Пенза, 4 января 2021. PenzaNews. Более 1,5 млн. государственных и муниципальных услуг оказано населению Пензенской области в МФЦ в 2020 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики региона.

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«На территории Пензенской области функционируют 33 многофункциональных центра, в которых предоставляется более 400 государственных и муниципальных услуг», — напоминается в тексте.

В нем отмечается, что, согласно данным информационной аналитической системы мониторинга качества государственных услуг, наблюдается высокий уровень удовлетворенности посетителей МФЦ — по итогам 2020 года оценка составила 4,9 балла из 5 возможных.

По словам министра экономики Пензенской области Сергея Капралова, наибольшей популярностью по-прежнему пользуются услуги Росреестра, на долю которых в общем объеме приходится 30%.

«На втором месте услуги социального обеспечения населения. На третьей позиции — услуги МВД России, в том числе благодаря возможности оформить и получить в многофункциональных центрах водительское удостоверение, паспорт РФ, справку об отсутствии (наличии) судимости. Традиционно востребованы услуги по регистрации пользователей на портале госуслуг, а также Пенсионного фонда», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2019 году на базе МФЦ Пензенской области населению было оказано более 1,6 млн. услуг.