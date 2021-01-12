Перезахоронение останков погибшего в годы войны бойца состоится в Пензенской области Общество

Пенза, 12 января 2021. PenzaNews. Перезахоронение останков уроженца села Аблязово Кузнецкого района Пензенской области старшего сержанта Анатолия Силантьева, которые были обнаружены в Мценском районе Орловской области в ходе осеннего этапа «Вахты памяти – 2019», состоится на малой родине бойца. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила председатель пензенского регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она напомнила, что установить личность мужчины 1910 года рождения удалось по медальону.

«Боец был призван на фронт 30 июня 1941 года. В июле 1942 года помощник командира 317-й отдельной мотострелковой разведывательной роты 287-й стрелковой дивизии младший сержант Силантьев был награжден медалью «За отвагу» за выполнение боевого задания по захвату «языка». В бою близ деревни Шашкино Мценского района 18 ноября 1942 года командир 317-й отдельной мотострелковой разведывательной роты старший сержант Анатолий Силантьев погиб», — сказала собеседница агентства.

Лариса Казакова добавила, что в найденном вместе с останками медальоне было указано имя супруги бойца — Силантьевой Антонины Петровны.

По словам руководителя реготделения Поискового движения России, представители некоммерческого партнерства «Землячество Кузнецкого района» помогли разыскать родных погибшего.

«В городе Кузнецке проживают пятеро внуков, которые выразили желание похоронить воина на малой родине рядом с женой. На данный момент проходят подготовительные мероприятия», — отметила она.