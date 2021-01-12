Наталья Канцерова поздравила работников прокуратуры с профессиональным праздником Общество

Пенза, 12 января 2021. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова поздравила работников надзорного ведомства с профессиональным праздником.

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«Уважаемые коллеги, дорогие ветераны органов прокуратуры Пензенской области! Сегодня мы отмечаем наш профессиональный праздник — День работника прокуратуры Российской Федерации. Со дня своего основания и на протяжении практически трех столетий органы прокуратуры подтверждают свое особое назначение в обеспечении верховенства закона, укреплении законности и правопорядка», — сказала она.

Наталья Канцерова обратила внимание на то, что работа прокурора требует не только знаний в области юриспруденции, но и аналитического склада ума, владения ораторским искусством, наличия силы воли, мужества и незаурядной выдержки.

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«От профессионализма, преданности долгу работников прокуратуры зависит своевременность и эффективность защиты законных прав и свобод граждан, интересов общества и государства. Работники прокуратуры Пензенской области достойно выполняют возложенные на них задачи, работая с постоянно возрастающей нагрузкой и не считаясь с личным временем. Хочу поздравить всех работников прокуратуры области с профессиональным праздником, поблагодарить за службу и преданность нашему общему делу!» — отметила она.

Прокурор региона выразила особую благодарность ветеранам ведомства.

«В этот знаменательный день от всей души хочу пожелать вам и вашим близким людям крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия во всем!» — цитирует Наталью Канцерову пресс-служба прокуратуры Пензенской области.